Прокуратура займется срывом отопительного сезона в Челябинской области

Прокуратура начала проверку по факту срыва начала отопительного сезона на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора региона Александра Кондратьева организована выездная проверка в связи со срывом отопительного сезона

Проверка исполнения законодательства о теплоснабжении населения проводится в Троицке, Копейске, Аргаяшском, Саткинском, Нагайбакском, Красноармейском, Еткульском и Троицком районах. «В указанных муниципальных образованиях, несмотря на начало отопительного периода, отрицательную температуру воздуха, до настоящего времени граждане не обеспечены теплоснабжением», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Троицке, где нарушаются права 19 тысяч горожан, и в Красноармейском районе, где без тепла остаются пять населенных пунктов, заявили в прокуратуре. Работники аппарата надзорного ведомства области выехали в Троицк и Красноармейский район для принятия исчерпывающих мер реагирования для ликвидации аварийной ситуации.

В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и уголовно-правового характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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