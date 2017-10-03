ММК сертифицировал арматуру по белорусским стандартам

ПАО «ММК» завершило процедуру сертификации арматурного проката сертификационным органом Республики Беларусь «БелСтандартЦентр».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», данный сертификационный центр проводит независимую оценку состояния производства и качества продукции на соответствие требованиям белорусских стандартов и регламентов.

По результатам сертификации «БелСтандартЦентр» подтвердил соответствие арматурного проката, производимого ПАО «ММК», требованиям технического регламента ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», технических условий СТБ 1706-2006 «Арматура напрягаемая для ЖБК» и выдал соответствующие сертификаты, которые позволяют использовать арматуру производства ПАО ММК строительной отраслью Республики Беларусь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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