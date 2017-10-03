У магнитогорца нашли дома больше килограмма «синтетики»

Житель Магнитогорска прятал дома больше килограмма синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, совместно с коллегами из УНК полицейского главка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан не работающий, ранее не судимый гражданин, 1998 года рождения. У мужчины обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой 1000,68 грамма.

В ходе проведения обыска изъяты весы, фасовочные материалы, банковские карты и средства связи.

Предварительно установлено, что наркотики распространялись посредством сети Интернет.

По данному факту в следственной части УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.17

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