Снегопад не закончится: синоптики продлили прогноз для южноуральцев

Снег в Челябинской области будет идти до середины недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 4 октября ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами умеренные.

По данным Челябинского ЦГМС, днем местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

«4 октября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, – предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. – Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.17

У магнитогорца нашли дома больше килограмма «синтетики». / ММК сертифицировал арматуру по белорусским стандартам. / Прокуратура займется срывом отопительного сезона в Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»