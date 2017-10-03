Снегопад не закончится: синоптики продлили прогноз для южноуральцев

Снег в Челябинской области будет идти до середины недели.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 4 октября ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами умеренные.
По данным Челябинского ЦГМС, днем местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
«4 октября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, – предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. – Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах».
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.10.17
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