Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поговорят о человеческом капитале

Южноуральский губернатор рассказал, чем посвятят российско-казахстанский форум.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сстала известна основная тема XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который осенью 2017 года пройдет в Челябинске. По словам главы региона Бориса Дубровского, он будет посвящен развитию человеческого капитала.

«Для нас огромная честь и ответственность – провести форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном в Челябинске. Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе. Их реализация – дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование. Именно поэтому развитие человеческого капитала станет основной темой российско-казахского форума и будет обсуждаться на его площадках», – заявил губернатор.

Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш», в рамках которой состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета. В программе предусмотрены панельные сессии, где эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также активизацию сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

В рамках форума на базе ЮУрГУ пройдет также научно-экономическая конференция «Наследие П.А. Столыпина – актуальная основа стратегии развития Российской Федерации». На этой же площадке состоится форум ректоров вузов России и Казахстана.

Также в рамах XIV Форума межрегионального сотрудничества пройдет выставка «Развитие человеческого капитала», где будут представлены проекты: создание в Российской Федерации порталов онлайн-образования – «Национальная платформа открытого образования»; приоритетный проект – «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Также в экспозицию войдет проект по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, и проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» в части дальнейшего развития сотрудничества с Республикой Казахстан.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. В 2016 году его принимала Астана, главной темой обсуждения стало развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства. Тогда же было принято решение, что следующий форум примет Челябинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.17

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