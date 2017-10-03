Копейский завод травил южноуральцев, не имея разрешения на выбросы

Копейский машиностроительный завод обвинили в незаконных выбросах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, на Копейском машиностроительном заводе состоялась выездная проверка министерства экологии региона и прокуратуры Копейска.

Напомним, причиной для инспекции стали многочисленные жалобы горожан. В конце августа и начале сентября в областную экологическую приемную поступило несколько сотен обращений: люди жаловались на сильный химический запах, головные боли и тошноту.

Ряд сотрудников Копейского машиностроительного завода, на условиях анонимности, указали в качестве возможного источника проблем литейное оборудование, а также газоочистное оборудование и рукавные фильтры, работающие не должным образом.

«Эксперты комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды обратились в управление Росприроднадзора по Челябинской области и министерство экологии региона с просьбой провести проверку – рассказал эксперт палаты Виталий Безруков. – В результате удалось установить, что предприятие не имеет разрешения на выбросы. Сейчас необходимо понять, что именно выбрасывает предприятие и в каком объеме».

Челябинск, Виктор Елисеев

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