Вторник, 3 октября 2017, 17:12 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Глава южноуральского села помогла разграбить месторождение

Глава южноуральского села помогла разграбить месторождение

В Челябинской области глава села подозревается в превышении полномочий.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Кочкарского сельского поселения Пластовского муниципального района, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемая, не обладая полномочиями в распоряжениями общедоступными полезными ископаемыми, разрешила представителю коммерческой организации в период с сентября по октябрь 2016 года произвести добычу щебня в районе села Кочкарь. За это время фирма произвела выемку более 2 тысяч 200 кубометров щебня, который использовала на отсыпку автомобильной дороги к производственным зданиям. «Действия подозреваемой повлекли незаконную добычу строительного камня, чем был причинен ущерб бюджету в виде утраты полезных ископаемых на сумму более 740 тысяч рублей», – заявили в СКР.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.10.17

Копейский завод травил южноуральцев, не имея разрешения на выбросы. / Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев поговорят о человеческом капитале. / Снегопад не закончится: синоптики продлили прогноз для южноуральцев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Жительница Сатки полгода спаивала и избивала дочь-подростка

«Учителя стояли в куртках»: на Южном Урале первоклашек выгнали без одежды на улицу

Бывший глава администрации Челябинска обжаловал арест

Оптимизация спортшкол по-челябински: сэкономить 5 миллионов на техничках
Все новости