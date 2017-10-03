Глава южноуральского села помогла разграбить месторождение

В Челябинской области глава села подозревается в превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Кочкарского сельского поселения Пластовского муниципального района, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемая, не обладая полномочиями в распоряжениями общедоступными полезными ископаемыми, разрешила представителю коммерческой организации в период с сентября по октябрь 2016 года произвести добычу щебня в районе села Кочкарь. За это время фирма произвела выемку более 2 тысяч 200 кубометров щебня, который использовала на отсыпку автомобильной дороги к производственным зданиям. «Действия подозреваемой повлекли незаконную добычу строительного камня, чем был причинен ущерб бюджету в виде утраты полезных ископаемых на сумму более 740 тысяч рублей», – заявили в СКР.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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