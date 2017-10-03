Налетчики-полицейские из Челябинска отправятся в колонию

В Челябинске суд вынес приговор налетчикам-неудачникам, двое из которых служили в полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 3 октября, Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в покушении на кражу и кражах, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, подделке идентификационного номера, а также применении насилия в отношении представителя власти.

В суде установлено, что соучастники в период с марта по июль 2015 года совершили 6 краж и 5 покушений на тайное хищение денежных средств, находившихся в банкоматах и терминалах оплаты, принадлежащих различным организациям и физическим лицам. Троица орудовала на территории Челябинска, Копейска, Сосновского и Еткульского районов. Правда, удача редко оказывалась к ним благосклонной.

Так, преступникам не повезло дважды в течение одной ночи – 19 марта 2015 года – при попытке украсть деньги из терминалов, расположенных в отделениях одного из банков в копейском поселке Октябрьский и поселке Селезян Еткульского района. В первом случае они могли завладеть суммой свыше 1 миллиона рублей, во втором случае улов мог составить чуть более 19 тысяч рублей.

При этом в поселке Селезян соучастники применили насилие в отношении прибывшего на место преступления сотрудника полиции, в лицо которого при попытке задержания распылили слезоточивый газ, и скрылись с места преступления.

В ночи на 11 апреля и на 21 мая того же года подельникам не удалось завладеть денежными средствами, находившимися в двух терминалах отделений банка в поселке Октябрьский и Копейске. Усилия по вскрытию терминалов при помощи кувалды, лома и шлифовальной машины не увенчались успехом. Между тем, причиненный ущерб, исходя из стоимости поврежденных терминалов, составил свыше 300 тысяч рублей.

Впрочем, и удачные налеты приносили весьма незначительную добычу. Например, в ночь на 26 апреля троица похитила из павильона круглосуточного обслуживания в Ленинском районе Челябинска терминал стоимостью около 110 тысяч рублей, в котором находилось 75 тысяч рублей. А в ночь на 5 мая 2015 года при аналогичных обстоятельствах в Центральном районе Челябинска преступники похитили пустой терминал.

Утром 2 мая в поселке Малая Сосновка преступники свободным доступом вынесли из магазина терминал оплаты стоимостью свыше 43 тысяч рублей с находившимися там примерно 10 тысячью рублей.

Впрочем, не всегда похищаемый «ларчик» бывал дороже, чем скрывал в себе. Так, в ночь на 28 июня того жен года из магазина в Копейске налетчики похитили терминал оплаты стоимостью 50 тысяч рублей с находившимися в нем 53 тысячами рублей.

Но, удача быстро отвернулась от них. Ведь уже ночью 3 июля южноуральцы умудрились похитить из магазина в Ленинском районе Челябинска терминал оплаты, стоивший 60 тысяч рублей, в котором была 31 тысяча рублей. Сочтя добычу слишком небольшой, в ту же ночь они наведались в универсам поселка Сухомесово, откуда вынесли терминал стоимостью 30 тысяч рублей с находившейся в нем… 1 тысячей рублей. Не успокоившись, южноуральцы решили похитить терминал, расположенный в одном из магазинов Ленинского района Челябинска. Однако он оказался слишком крепко прикреплен к полу.

«При совершении всех преступлений преступники четко распределяли роли между собой, изучали возможности вскрытия платежных терминалов, обезвреживали камеры наружного наблюдения, установленные в павильонах круглосуточного банковского обслуживания, меняли одежду, в которой совершали кражи, прятали лица за медицинскими масками, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – В их распоряжении находился автомобиль «Шевроле», на котором они приезжали к месту совершения краж и скрывались от преследования».

Примечательно, что один из подельников на момент совершения преступления работал в должности старшины полиции управления вневедомственной охраны УМВД по Челябинску. Другой работал там же с 2009 по 2012 годы. Первого суд приговорил к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, второго – к 4 годам 6 месяцам. Наказание экс-полицейские будут отбывать в колонии общего режима.

Третий подельник приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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