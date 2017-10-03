Ашинка «подарила» 40 тысяч рублей неизвестному, обещавшему купить ее гараж

Аферист 40 тысяч рублей выманил у пенсионерки из Аши, хотевшей продать гараж.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела МВД по Ашинскому району обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что женщина разместила на сайте «Авито» объявление о продаже гаража. По указанному номеру телефона ей позвонил неизвестный мужчина, который согласился купить гараж и предложил внести в качестве предоплаты 11 тысяч 500 рублей. Для этого он записал номер карты ашинки, после чего на ее телефон поочередно пришли два смс-сообщения с паролями, которые она в дальнейшем сообщила звонившему.

По просьбе потенциального покупателя женщина пришла к ближайшему банкомату для получения обещанной суммы. Вскоре ей пришло сообщение о переводе на ее счет 90 тысяч рублей. Тут же позвонил «покупатель» и рассказал, что возникла проблема, из-за которой он не может закрыть свой счет, попросив вернуть через банкомат полученные деньги.

Пенсионерка поверила незнакомцу и выполнила ряд операций, но банкомат отказал в перечислении денег. Тогда мужчина попросил снять определенную сумму и отправить ему через банковский терминал, что женщина и сделала.

Только на следующий день ашинка поняла, что в результате своих же действий, выполненных по указаниям мошенника, лишилась значительной суммы денег. Выяснилось, что никаких переводов с чужих счетов на ее карту не осуществлялось, а аферисту она отправила собственные деньги.

По факту мошенничества следственным отделом МВД по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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