Южноуралец предстанет перед судом за ДТП с пятью погибшими

Водитель из Челябинской области, виновный в гибели пяти человек, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Варненского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия южноуралец 3 января 2016 года управлял автомобилем SKODA OCTAVIA и двигался с тремя пассажирами по 59-му километру проезжей части автодороги «Черноречье-Бреды» в Варненском районе. Молодой человек не учел наличие участков с наледью на проезжей части и осадки в виде снега и метель и двигался с превышением разрешенной скорости. В итоге автомобиль потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с BMW518I, в котором находилась семья с двумя детьми..

В результате аварии водителю автомобиля BMW, его жене и четырехлетней дочери, а также двум пассажирам автомобиля SKODA причинены различные телесные повреждения, от которых они скончались. Здоровью второго ребенка, 2006 года рождения и пассажиру SKODA причинен тяжкий вред.

Потерпевшими по уголовному делу заявлены исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП на сумму более 3,6 миллиона рублей. В обеспечение исковых требований по ходатайству органов следствия наложен арест на имущество – автомобиль ВАЗ-21102 и автомобиль SKODA OCTAVIA, принадлежащие обвиняемому.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Варненский районный суд. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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