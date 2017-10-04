Среда, 4 октября 2017, 12:18 мск

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ГИБДД Кыштыма задержала пострадавшего в аварии пассажира маршрутки

ГИБДД Кыштыма задержала пострадавшего в аварии пассажира маршрутки

В Кыштыме полиция арестовала пострадавшего в ДТП пассажира маршрутки.

Как передает корреспондент , ДТП с участием маршрутки произошла утром 3 октября в центре Кыштыма: ехавший в сторону Дальней Дачи микроавтобус занесло на скользкой трассе при подъезде к остановке. В итоге маршрутку выбросило на бордюр.

При столкновении травму получил ехавший на переднем сиденье пассажир. Однако огорчило мужчину не столько телесное повреждение, сколько неожиданный поворот в общении с сотрудниками ГИБДД.

Проводя опрос пострадавшего, инспекторы выяснили, что общаются со злостным нарушителем: кыштымец накопил штрафов за езду без прав на 34 тысячи рублей, пишет kyshtym24.ru. В итоге мужчину задержали и поместили в комнату административно задержанных, где он ожидает решения суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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