Челябинка обворовала свою мать и подругу

Жительница Челябинска получила условный срок то, что обворовала свою мать и едва не подставила подругу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Она признана виновной в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, покушении на мошенничество, мошенничестве и похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа.

В суде установлено, что челябинка украла у своей матери банковскую карту и с ноября 2015 по январь 2016 года периодически снимала с нее деньги, всего похитив свыше 166 тысяч рублей.

В этот же период она похитила из квартиры подруги паспорт, страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о рождении двоих детей с целью оформления кредитных договоров. В феврале 2016 года женщина, используя паспорт подруги, получила кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей, которые в дальнейшем сняла со счета и распорядилась по своему усмотрению. Аналогично она оформляла на ее имя кредитные договоры в различных кредитных организациях.

Таким образом ряду кредитных организаций был причинен материальный ущерб на общую сумму 120 тысяч рублей, ряд организаций отказали в заключении кредитных договоров в ходе проверки документов и уточнения сведений.

С учетом имеющихся на иждивении двух малолетних детей, возмещения имущественного ущерба, а также состояния беременности, суд приговорил челябинку к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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