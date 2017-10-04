Житель Челябинской области стал инвалидом из-за шутки над соседкой

Ашинца жестоко избили после подшучиваний над соседкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Аше мужчина вместе с подругой высмеял пожилую соседку. Но южноуралец не знал, чем обернется для него неуместная шутка.

Женщина рассказала о своей обиде знакомым молодым людям. Парни вдвоем схватили биту и резиновую дубинку и ринулись разбираться с обидчиком.

Ворвавшись в дом к мужчине, они потребовали, чтобы тот извинился перед женщиной. А когда тот отказался, принялись жестоко избивать. Всего по телу и голове они нанесли не менее 24 ударов.

С открытой черепно-мозговой травмой и множеством повреждений ашинца доставили в реанимацию местной больницы. Мужчину спасли, но он остался инвалидом на всю жизнь.

«Молодые люди задержаны и арестованы, – цитирует U24 руководителя следственного отдела СКР по Аше Андрея Меньшикова. – Известно, что они были ранее судимы, причем один из них привлекался к уголовной ответственности за различные преступления восемь раз. В настоящее время оба содержатся под стражей в ожидании приговора суда». Южноуральцам предъявлены обвинения в незаконном проникновении в жилище и причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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