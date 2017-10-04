В Челябинске нашли самую короткую улицу

Эксперты назвали самую длинную и самую короткую улицу Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в областном центре расположено 1 тысяча 486 улиц. Таковы данные исследования, основанного на информации «Яндекс.Карт».

По количеству улиц на жителя Челябинск находится на 7-е месте среди 15 городов-миллионников. Улицы здесь сравнительно короткие – в среднем 741 метр. По этому показателю Челябинск занимает 11-е место.

Самая длинная улица Челябинска, согласно Яндекс.Картам, – проспект Победы. Его длина 12,1 километра. Самая короткая – Сортировочная улица, 36 метров. Самой кривой оказалась Ключевая улица – она сильнее всего отклоняется от прямой линии. В Челябинске меньше всего извилистых улиц и очень мало кривых – по их количеству он находится на 13-м месте среди всех городов-миллионников.

Всего аналитики «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов. Средняя длина улицы в России – 708 метров. Самая длинная улица находится в Перми – это улица Восточный Обход длиной 22,6 километра. Назвать самую короткую сложнее – длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков не превышает 31 метра. Самая кривая – Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая – Английская аллея в Павловске: у нее больше всего изгибов.

Разных названий улиц сравнительно немного – около 83 тысяч. Около 11% улиц носят уникальные названия – например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель встречаются во всей России только один раз. Остальные названия повторяются, причем наиболее популярные используются от 7 тысяч до 11 тысяч раз. Чаще всего встречаются Центральные, Молодежные и Школьные. Примечательно, что улицы и проспекты Ленина не входят в число самых популярных: с показателем менее 6 тысяч наименований это название занимает лишь 8-ю строчку рейтинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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