В Магнитогорске во время пожара пострадал ребенок

Юного магнитогорца с пожара доставили в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар произошел сегодня утром в доме №22 по улице Пионерская в Магнитогорске.

Сообщение о возгорании поступило на пульт центрального пункта пожарной связи Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона в 8:24. Загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома на левом берегу города. Пожару был присвоен ранг «1-БИС».

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что общая площадь возгорания составляет 45 квадратных метров. Они эвакуировали жителей дома. Так как жильцы верхних этажей уже не могли самостоятельно покинуть здание, огнеборцы прибегли к помощи дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

Всего из здания вывели 20 человек, включая четверых детей. Одного ребенка на машине скорой помощи отправили в Детскую больницу №3 с признаками отравления угарным газом.

В 8:54 пожар был потушен. «Сегодня личный состав сработал очень слаженно, оперативно на каждом участке, не допустив развития пожара и его распространения. Все жильцы, находившиеся в зоне воздействия опасных факторов пожара, были спасены и выведены на свежий воздух» – цитирует «Верстов.Инфо» начальника службы пожаротушения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Григория Мясникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.17

Эпидемия ложных звонков о терактах докатилась до южноуральских чинов. / Челябинец, забивший отчима молотком, избежит тюрьмы. / В Челябинске нашли самую короткую улицу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»