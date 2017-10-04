Южноуралец обнаружил в своем дворе артиллерийский снаряд

В Сосновском районе во дворе дома нашли снаряд.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сообщение об опасной находке было получено 3 октября в 15:15.
Житель поселка Трубный рассказал, что его собака раскопала во дворе частного дома предмет, напоминающий артиллерийский снаряд. На место выехали сотрудники Росгвардии. Дом и прилегающая к нему территория были оцеплены, а жители соседних домов эвакуированы.
В ходе обследования саперы выяснили, что находка представляет собой учебный 125-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.10.17
В Магнитогорске во время пожара пострадал ребенок. / Эпидемия звонков о «терактах» докатилась до южноуральских чинов. / Челябинец, забивший отчима молотком, избежит тюрьмы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»