Южноуралец обнаружил в своем дворе артиллерийский снаряд

В Сосновском районе во дворе дома нашли снаряд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, сообщение об опасной находке было получено 3 октября в 15:15.

Житель поселка Трубный рассказал, что его собака раскопала во дворе частного дома предмет, напоминающий артиллерийский снаряд. На место выехали сотрудники Росгвардии. Дом и прилегающая к нему территория были оцеплены, а жители соседних домов эвакуированы.

В ходе обследования саперы выяснили, что находка представляет собой учебный 125-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя и взрывчатого вещества. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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