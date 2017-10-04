В миасском колодце нашли труп бездомной

В Челябинской области в канализационном колодце нашли мертвую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в Миассе на пересечении улиц Вернадского и Жуковского обнаружили труп неизвестной женщины.

Горожане рассказали, что на месте работали полиция и сотрудники мемориальной службы.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность погибшей, но уже известно, что она не имела постоянного места жительства, сообщает U24. По предварительным данным, бездомная залезла в колодец, чтобы согреться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.17

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