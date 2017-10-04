Среда, 4 октября 2017, 15:27 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В миасском колодце нашли труп бездомной

В миасском колодце нашли труп бездомной

В Челябинской области в канализационном колодце нашли мертвую женщину.

Как передает корреспондент , сегодня утром в Миассе на пересечении улиц Вернадского и Жуковского обнаружили труп неизвестной женщины.

Горожане рассказали, что на месте работали полиция и сотрудники мемориальной службы.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность погибшей, но уже известно, что она не имела постоянного места жительства, сообщает U24. По предварительным данным, бездомная залезла в колодец, чтобы согреться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.10.17

Массовая эвакуация парализовала движение в центре Челябинска. / Южноуралец обнаружил в своем дворе артиллерийский снаряд. / В Магнитогорске во время пожара пострадал ребенок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Бакале займутся производством гранулированного чугуна

Массовая эвакуация парализовала движение в центре Челябинска

Южноуралец обнаружил в своем дворе артиллерийский снаряд

В Магнитогорске во время пожара пострадал ребенок
Все новости