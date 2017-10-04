В Бакале займутся производством гранулированного чугуна

Инвестор представил южноуральскому губернатору проект нового производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, ООО «Урал-рециклинг» представило главе региона Борису Дубровскому бизнес-проект, который компания намерена реализовать в Бакале. Инвестор планирует запустить в южноуральском моногороде производство гранулированного чугуна и дегалогенизированного оксида цинка из переработанных отходов металлургического производства.

Завод будет построен «с нуля». Объем вложений в проект составит более 330 миллионов рублей. 20% этой суммы инвестор вложит из собственных средств, остальное – заемное финансирование. 100 миллионов рублей (около 30% от стоимости проекта) компания намерена привлечь из Фонда развития промышленности. Реализация проекта позволит создать около 60 рабочих мест. В компании отмечают, что у производства хороший рыночный потенциал, в том числе экспортный. По мнению экспертов, у заявленной продукции понятный круг потребителей, поэтому предприятие имеет шансы стать успешным.

По словам генерального директора ООО «Урал-рециклинг» Андрея Баранова, запустить производство компания планирует во второй половине 2019 года. При этом инвестор рассчитывает на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Решение по этому вопросу губернатор примет в ближайшее время. После выхода на проектную мощность, намеченного на четвертый квартал 2019 года, предприятие сможет ежегодно перерабатывать 30 тысяч тонн отходов металлургического производства. Ожидаемый срок окупаемости – четыре года. Объем налоговых поступлений в региональный бюджет будет составлять более 80 миллионов рублей в год.

По данным минэкономразвития области, разработку проектно-сметной документации компания планирует завершить до конца года. Завод проектируется на основе инновационной, экологически безопасной технологии прямого восстановления железа Manufacturing Technology of Rapid Cast Iron (MTRCI), разработанной российскими специалистами. Она позволяет из различного железосодержащего сырья, в том числе из отходов металлургии и золошлаковых отходов сжигания углей на ТЭЦ, получать гранулированный чугун, а при переработке пыли дуговых сталеплавильных печей – концентрат оксида цинка.

По словам Андрея Баранова, продукция, которую будет выпускать завод, имеет хороший потенциал сбыта. «Рынок чугуна сегодня достаточно насыщен, однако мы планируем производить качественную гранулированную продукцию, которую легче доставлять потребителю и подвергать дальнейшей переработке. Что касается концентрата оксида цинка, то это необходимая составляющая цинковых производств. Цены на этот металл на международном рынке сейчас растут в связи с истощением ряда месторождений и появлением дефицита. Поэтому направление не только востребовано в России, но и имеет экспортный потенциал»,– считает он.

Напомним, в июне статус резидента ТОСЭР в Бакале получило ООО «Легпром», специализирующееся на выпуске одежды. Планируется, что компания создаст в городе новое производство на базе бывшего хлебокомбината. В первый год инвестор рассчитывает создать 70 рабочих мест, при полной реализации – до 200. Общий объем инвестиций оценивается почти в 600 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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