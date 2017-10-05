Замглавы Катав-Ивановского района признан виновным в падении четырех подростков с моста

Замглавы Катав-Ивановского района оштрафован после падения четырех подростков с моста местной дамбы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетними в результате обрушения ограждения моста, проходящего через пруд.

Напомним, инцидент произошел 20 июня: обрушилась одна из секций моста местной дамбы, в результате находившиеся на нем четверо подростков 14-16 лет получили телесные повреждения в виде ушибов. Одному из подростков был причинен легкий вред здоровью.

«Установлено, что заместителем главы Катав-Ивановского района – начальником управления коммунального хозяйства, транспорта и связи не приняты должные и своевременные меры по надлежащему содержанию инженерного сооружения, находящегося в собственности района. Пользование данным сооружением угрожает безопасности дорожного движения», – констатировали в прокуратуре.

Прокурор района возбудил в отношении чиновника дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал замглавы на 50 тысяч рублей.

Также по результатам рассмотрения представления прокурора начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием к администрации района привести инженерное сооружение в безопасное состояние, соответствующее требованиям действующего законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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