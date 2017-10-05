Южноуральцы, хранившие больше восьми кило «синтетики», предстанут перед судом

«Кладовщики» интернет-магазина, распространявшего в Челябинске наркотики, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей области. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, с использованием сети «Интернет».

По версии следствия, обвиняемые в 2016 году в составе организованной группы, совершающей незаконный сбыт наркотических средств на территории Челябинска через один из интернет-магазинов, размещали в места скрытого хранения наркотические средства массой, равной разовым дозам. Достигнув доверия организатора, они стали выполнять роль «кладовщиков»: хранить, фасовать и размещать наркотики в закладки для передачи другим «закладчикам».

В ноябре 2016 года во время «закладки» 50 граммов наркотического средства на территории одного из парков Челябинска один из «кладовщиков» был задержан. В ходе обыска в арендованном южноуральцами гараже полиция обнаружила более 8,3 килограмма наркотических средств синтетического происхождения.

В отношении других неустановленных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

На имущество обвиняемых – 5 мобильных телефонов и 3 ноутбука в ходе следствия наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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