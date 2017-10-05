Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за срыва отопительного сезона в Копейске

Прокуратура Копейска поставила вопрос об уголовной ответственности должностных лиц администрации в связи со срывом отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска закончило проверку готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории Копейского городского округа.

Постановлением администрации города от 25 сентября было предусмотрено начать отопительный период при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 5-ти суток подряд ниже +8 градусов Цельсия, напомнили в прокуратуре. Согласно информации Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указанная среднесуточная температура воздуха наблюдалась с 23 сентября по 3 октября, что составляет 11 суток подряд.

Однако по состоянию на 3 октября дома по улице Жигулевская, 1, улице Станционная, 22, 24 не были подключены к отоплению. В ходе выездной проверки установлено, что котельные домов по улице Станционная находятся в нерабочем состоянии, теплоснабжающая организация не определена. Дом по улице Жигулевская и вовсе не имеет источника теплоснабжения: в реестр муниципальной собственности включена только теплотрасса.

Кроме того, 26 сентября произведено отключение 7 котельных на основании требования ООО «НОВАТЭК-Челябинск» ввиду отсутствия договоров на объекты теплоснабжения и на поставку газа.

«Указанное обстоятельство привело к нарушению прав значительного числа жителей города, в том числе к отключению от тепла школ, детских садов, поликлиник, что повлекло их сокращенную работу, – отмечают в надзорном ведомстве. – Благодаря вмешательству прокуратуры города работа котельных возобновлена 30 сентября».

Таким образом, должностными лицами администрации Копейского городского округа не обеспечена надлежащая подготовка к отопительному периоду, тем самым нарушено право граждан на получение коммунальных услуг, резюмируют в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел СКР по Копейск для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации городского округа по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Челябинск, Виктор Елисеев

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