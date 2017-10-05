Каждый четвертый челябинец недоволен жизнью

Четверть жителей Челябинска не в восторге от своей жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе инициативного социологического опроса населения города выяснили, насколько горожане удовлетворены своей жизнью в целом.

Данные социологического опроса, проведённого в Челябинске, демонстрируют доминирование позитивных оценок над негативными: 69,6% горожан в той или иной степени удовлетворены собственной жизнью, четверть опрошенных (25%) – не удовлетворены. При этом, крайние значения по оценочной шкале («полностью удовлетворён» и «совершенно не удовлетворён») показывают «перевес» в сторону позитива: 14,7% полностью удовлетворены своей жизнью в целом, а 6,4% – совершенно не удовлетворены.

В группе удовлетворённых своей жизнью челябинцев больше молодых горожан, в возрасте от 18 до 30 лет, что неудивительно – для молодых характерны более позитивные оценки происходящего, молодость воспринимает жизнь как бесконечное и всегда лучшее будущее, отмечают социологи. Кроме того, в данной группе больше жителей Челябинска с высшим образованием и тех, кто оценивает свой уровень дохода как средний, выбирая для его характеристики оценочную позицию «живём нормально, но приходится экономить».

Среди тех, кто в той или иной степени не удовлетворён собственной жизнью (их 25%), то есть каждый четвёртый, чаще представлены горожане в возрасте старше 50 лет, с общим средним, специальным или неполным высшим образованием и те, кто охарактеризовал уровень своей материальной обеспеченности вариантами ответа «денег хватает только на питание» и «живём за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Что касается распределения данных по районам города, здесь тоже можно отметить интересные тенденции. Так, например, респонденты, удовлетворённые своей жизнью, чаще проживают в Курчатовском районе. Не удовлетворённых собственной жизнью горожан социологи чаще встречали в Ленинском районе города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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