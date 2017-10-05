Глава Южного Урала представил на главной выставке АПК в Москве перспективные агропроекты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил делегацию региона на 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, коллективный стенд Южного Урала пользуется большим спросом среди гостей и участников крупнейшего российского аграрного форума.

В Москве на ВДНХ стартовала 19-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Открывая аграрный форум, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил богатейший ассортимент продуктов, представленный участниками. Премьер-министр добавил, что правительство планирует на следующий год не только сохранить, но и увеличить уровень финансирования АПК. В этом году вложения в агропромышленный комплекс страны составили 242 миллиарда рублей. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этом году Россия установит общий рекорд по урожаю зерна.

Отметим, аграрии Челябинской области уже преодолели заветный рубеж и собрали более 2 миллиона тонн зерна. По прогнозам, всего в ходе уборочной кампании будет намолочено 2,3 миллиона тонн. В последний раз регион собирал более 2 миллионов тонн в 2011 году (2,2 миллиона тонн зерна).

Достижения агропромышленного комплекса региона на 19 Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» презентовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Коллективный стенд Челябинской области представляет три перспективных направления в области сельского хозяйства и производства продуктов питания, которые в настоящее время уже реализуются в регионе.

Южноуральский стенд посетили заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, заместитель управляющего делами президента РФ Павел Фрадков, председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Владимир Кашин.

Посетители коллективного стенда Челябинской области отметили, что регион, помимо высокого уровня обеспечения продовольственной продукцией, постоянно стремиться к внедрению различных инноваций.

Во время презентации стенда Челябинской области Аркадий Дворкович и Борис Дубровский обсудили перспективные направления развития отрасли сельского хозяйства на Южном Урале и развития региона в целом.

Коллективный стенд Челябинской области пользуется большим спросом у участников и гостей 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». На выставке представлен проект улучшения качества семян (протравливание), который реализует ПО «Маяк». В результате протравливания семян методом холодной дезинфекции, которую разработали озерские атомщики, появляется возможность серьезно увеличить урожайность зернобобовых культур. Министерство сельского хозяйства Челябинской области и ПО «Маяк» представили на «Золотой осени» концепцию передвижного протравливания семян на базе автомобилей «Урал», производимых в Миассе.

Второй проект – строительство в Усть-Катаве по программе моногородов тепличного комплекса для закрытого овощеводства. Агрокомплекс «Чурилово» презентует новый тепличный комплекс «Горный» с досветкой, площадью 154 гектара в городе Усть-Катав. Федеральная поддержка в строительстве комплекса оказывается по линии фонда развития моногородов, а также областного бюджета по решению губернатора Бориса Дубровского. На выставке агрокомплекс презентовал макет будущего тепличного комплека.

Компания «Союзпищепом» реализует на территории региона проект по производству растительного молока. В настоящий момент в Челябинске компания строит завод для этих целей. Сумма проекта порядка миллиарда рублей. «Союзпищепом» получил субсидируемый кредит на эти цели. Продукция из растительного сырья уже выпускается в регионе и пользуется большим спросом у разных категорий населения. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, это хороший пример импортозамещения. Сейчас молоко из растительного сырья практически все закупается за рубежом. Гостям южноуральского стенда предлагают самим попробовать произведенные в Челябинске растительные кисели и йогурты.

Также компания «БИОника» представила на «Золотой осени» макет завода по производству осетровых на основе технологии замкнутого водоснабжения или водооборта. По прогнозам специалистов, реализация проекта позволит получать 350 тонн осетровых в год и 1,5 тысячи тонн пищевой икры. Завод строится в Еткульском районе.

Помимо этого региональная экспозиция рассказывает гостям и участникам выставки «Золотая осень» о достижениях Южного Урала в области растениеводства, животноводства и производства продуктов питания, в которых регион сохраняет лидирующие позиции в России. В этом году от региона поступило более 150 заявок на участие во всероссийском конкурсе, который проводится в рамках выставки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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