Челябинская область получит федеральные деньги на «мусорный» проект

Южный Урал получит средства из федерального бюджета на реализацию новой системы обращения с отходами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, досрочный выбор регионального оператора позволил южноуральцам в числе первых десяти регионов России получить федеральную поддержку на создание новой системы обращения с отходами. На эти цели Южный Урал получит 182 миллиона рублей.

«Обращение с отходами – задача на сегодняшний день важная и актуальная. Мы должны детально прорабатывать процессы внедрения новой системы обращения с ТКО в каждом кластере, и эти вопросы должны быть на постоянном контроле», – ранее подчеркивал Борис Дубровский.

В 2018 году Челябинская область получит субсидию из федерального бюджета на софинансирование региональной государственной программы в области обращения с отходами в объеме 182,18 миллиона рублей. Софинасирование осуществляется из средств, поступающих в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Указанные средства расходуются посредством предоставления субсидий субъектам Российской Федерации, общий объем денежных вложений составит 1 миллиард рублей. В 2017 году только 10 регионов РФ выбрали региональных операторов и получили право на федеральную поддержку, среди них – Челябинская область.

«В Год экологии Челябинская область выбрала своего первого регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Губернатором области Борисом Дубровским поставлена задача до конца года объявить конкурсы на выбор региональных операторов на территории Челябинского и Кыштымского кластеров. Сегодня Челябинская область входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами», – отметила министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Министерством экологии Челябинской области разработан проект региональной программы «Охрана окружающей среды» на 2018-2025 годы, в рамках которого будут реализованы мероприятия в области обращения с отходами. В настоящее время ведется работа по формированию перечня первоочередных объектов на 2018 год. Это могут стать новые полигоны, мусоросортировочные и перегрузочные комплексы, современное оборудование для утилизации вторичного сырья и другие объекты, которые позволят рационально использовать твердые коммунальные отходы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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