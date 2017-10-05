Уголовный розыск Челябинской области возглавил экс-начальник УМВД Магнитогорска

Новым руководителем уголовного розыска полицейского главка Южного Урала стал Сергей Богдановский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня начальник областного полицейского главка Андрей Сергеев представил личному составу управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Сергея Богдановского.

Сергей Богдановский родился в 1974 году в Карталинском районе Челябинской области. В органах внутренних дел с 1993 года, начинал службу в Златоусте младшим оперуполномоченным уголовного розыска, работал на разных должностях в Карталинском отделе внутренних дел. С 2006 по 2013 год возглавлял отдел МВД России по Еткульскому району. С 2013 по 2015 год – начальник межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский». Дважды направлялся в служебные командировки на территории Северо-Кавказского региона: в 2008 году в город Аргун Чеченской республики, в 2012 году – в качестве руководителя оперативной группы МВД России в Кизляр Республики Дагестан. С июля 2015 года – начальник управления МВД России по г. Магнитогорску.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.17

Челябинская область получит федеральные деньги на «мусорный» проект. / «Все лицо в крови»: в Миассе водитель маршрутки покалечил трехлетнего ребенка. / Глава Южного Урала представил на главной выставке АПК в Москве перспективные агропроекты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»