В городах Челябинской области выяснят долю автотранспорта в загрязнении воздуха

В трех южноуральских городах определят вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, региональное министерство экологии заключило соглашения с подрядчиками для проведения натурных исследований выбросов автотранспорта в Сатке, Карабаше и Златоусте. Изучение затронет 10 крупнейших автодорог в каждом городе.

Натурные исследования продлятся до 30 ноября. Они помогут получить информацию о загрязнении атмосферного воздуха, которое формируют крупные транспортные пути в городах. Полученная информация дополнит сводный том предельно допустимых выбросов, и станет инструментом управления качеством атмосферного воздуха в этих территориях.

Так, в Сатке исследования пройдут на улицах: К. Маркса, Больничная, 18 годовщины Октября, 50 лет ВЛКСМ, Орджоникидзе, Бакальская, Пролетарская, 100 лет Комбинату Магнезит, 40 лет Победы, проспект Мира.

В Златоусте – это улицы имени Горького, Грибоедова, 40-летия Победы, 30-летия Победы, В.И. Ленина, П.П. Аносова, им. К. Маркса, им. Н.Г. Чернышевского, проспект им. Ю.А. Гагарина, перегон от улицы Олимпийская до Кольцевой развязки.

В Карабаше изучат атмосферный воздух улиц Комсомольской, Крупской, Металлургов, Нахимова, Парижской Коммуны, Пархоменко, Пролетарская, Ремесленная, Республики, участок от улицы Пархоменко до южного выезда.

Инвентаризация всех источников загрязнения атмосферного воздуха ведётся в Челябинской области с 2016 года. В прошлом году были посчитаны объёмы выбросов от промышленных предприятий и других стационарных источников, в этом году формируется информация по вкладу автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.10.17

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