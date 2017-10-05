8-летняя жительница Челябинской области пережила две операции после нападения лошади

В Октябрьском районе лошадь едва не убила школьницу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Кочердык примерно месяц назад.
8-летняя школьница подошла к лошади, пасшейся недалеко от ее дома. Внезапно животное ударило ее копытом в живот. При этом поначалу происшествию не придали значения: ребенок чувствовал себя нормально, на теле не было никаких следов удара. Через несколько дней, 6 сентября, девочка вдруг почувствовала себя плохо.
«Мне позвонили из школы, сказали, то у дочки заболел живот. Ее прооперировали в Октябрьском, а на следующий день забрали в областную больницу, где сделали еще одну операцию, – цитирует Telefakt маму школьницы. – В реанимации она пролежала до 18 сентября, после ее выписали. У дочки были повреждены желудок и поджелудочная железа».
В настоящее время ребенок живет в Челябинске у своей тети, и в скором времени собирается вернуться в Кочердык.
К слову, как рассказала мама пострадавшей, жители села давно жалуются на то, что лошади у них пасутся прямо на улицах, представляя угрозу не только для детей, но и для взрослых.
Челябинск, Виктор Елисеев
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