8-летняя жительница Челябинской области пережила две операции после нападения лошади

В Октябрьском районе лошадь едва не убила школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Кочердык примерно месяц назад.

8-летняя школьница подошла к лошади, пасшейся недалеко от ее дома. Внезапно животное ударило ее копытом в живот. При этом поначалу происшествию не придали значения: ребенок чувствовал себя нормально, на теле не было никаких следов удара. Через несколько дней, 6 сентября, девочка вдруг почувствовала себя плохо.

«Мне позвонили из школы, сказали, то у дочки заболел живот. Ее прооперировали в Октябрьском, а на следующий день забрали в областную больницу, где сделали еще одну операцию, – цитирует Telefakt маму школьницы. – В реанимации она пролежала до 18 сентября, после ее выписали. У дочки были повреждены желудок и поджелудочная железа».

В настоящее время ребенок живет в Челябинске у своей тети, и в скором времени собирается вернуться в Кочердык.

К слову, как рассказала мама пострадавшей, жители села давно жалуются на то, что лошади у них пасутся прямо на улицах, представляя угрозу не только для детей, но и для взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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