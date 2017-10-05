Четверг, 5 октября 2017, 16:38 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Южноуралец выловил из реки кости древнего носорога

Южноуралец выловил из реки кости древнего носорога

Мамонт, найденный в селе Куваши Челябинской области, оказался носорогом.

Как передает корреспондент РИА , ученые проанализировали останки найденного на Южном Урале древнего животного.

Результаты научной экспертизы на днях получили сотрудники краеведческого музея Златоуста.

Напомним, останки древнего млекопитающего еще прошлой зимой обнаружил в реке Тайнак житель села Куваши. Находкой заинтересовались екатеринбургские ученые. Специалисты Института экологии растений и животных выехали на место, осмотрели кости и взяли биоматериал для дальнейших исследований.

По предварительным данным, найденные фрагменты скелета – нижняя челюсть с остатками зубов и берцовая кость – принадлежат представителю мамонтовой фауны, однако не самому мамонту, а его прародителю – шерстистому носорогу.

Останки давно вымершего животного исследователи признали очень редкими для уральского региона. По мнению златоустовских краеведов, уникальность находки заключается в том, что кости носорога находились в не перемешанном слое почвы, там, куда они впервые и попали.

Воообще, подобные артефакты для Южного Урала не редкость. Здесь находят фрагменты скелетов мамонов, бизонов, вымерших видов носорогов, динозавров – возраст останков колеблется от 50 тысяч до 150 тысяч лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.10.17

8-летняя жительница Челябинской области пережила две операции после нападения лошади. / В городах Челябинской области выяснят долю автотранспорта в загрязнении воздуха. / Виртуальная сюита: южноуральцев приглашают на концерт австрийского пианиста.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В четырех городах Южного Урала объявили режим НМУ

8-летняя жительница Челябинской области пережила две операции после нападения лошади

В городах Челябинской области выяснят долю автотранспорта в загрязнении воздуха

Виртуальная сюита: южноуральцев приглашают на концерт австрийского пианиста
Все новости