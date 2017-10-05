Южноуралец выловил из реки кости древнего носорога

Мамонт, найденный в селе Куваши Челябинской области, оказался носорогом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые проанализировали останки найденного на Южном Урале древнего животного.

Результаты научной экспертизы на днях получили сотрудники краеведческого музея Златоуста.

Напомним, останки древнего млекопитающего еще прошлой зимой обнаружил в реке Тайнак житель села Куваши. Находкой заинтересовались екатеринбургские ученые. Специалисты Института экологии растений и животных выехали на место, осмотрели кости и взяли биоматериал для дальнейших исследований.

По предварительным данным, найденные фрагменты скелета – нижняя челюсть с остатками зубов и берцовая кость – принадлежат представителю мамонтовой фауны, однако не самому мамонту, а его прародителю – шерстистому носорогу.

Останки давно вымершего животного исследователи признали очень редкими для уральского региона. По мнению златоустовских краеведов, уникальность находки заключается в том, что кости носорога находились в не перемешанном слое почвы, там, куда они впервые и попали.

Воообще, подобные артефакты для Южного Урала не редкость. Здесь находят фрагменты скелетов мамонов, бизонов, вымерших видов носорогов, динозавров – возраст останков колеблется от 50 тысяч до 150 тысяч лет.

Челябинск, Юлия Димова

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