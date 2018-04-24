На Южном Урале вновь нашли останки мамонта

В Челябинской области нашли зуб мамонтенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , останки обитателя ледникового периода обнаружил на склоне карьера недалеко от села Миасское в Красноармейском районе местный краевед Владимир Гирник.

Он утверждает, что на этой территории осталось много костей современников мамонтов и предлагает провести комплексное исследование участка. Специалисты считают, что работу надо начинать после паводка, когда вода поднимет останки на поверхность.

Напомним, на Южном Урале регулярно находят следы древних животных. Так, зимой минувшего года в реке Тайнак житель села Куваши нашел кости мамонта – находку забрали ученые, которые установили, что на самом деле кости принадлежали шерстистому носорогу.

В августе бивни мамонтов нашли двое магнитогорцев. А в музее села Долгодеревенское хранился бивень, который мог принадлежать более раннему животному, чем мамонт – трогонтериевому слону, жившему на планете миллион лет назад. Правда, заявив о возможной сенсации, ученые к этой теме публично пока не возвращались

На сегодняшний день на Южном Урале установлено более 300 мест, где можно найти останки обитателей палеолита.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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