Ленинский район Челябинска остался без троллейбусного сообщения

В Ленинском районе Челябинска закрыли движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского закрывается движение троллейбусов с 10 часов 6 сентября до 5 часов 9 октября.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

маршрут № 8 направляется по трассе «ЧКПЗ – Копейское шоссе – ПКиО».

маршрут № 10 проследует «ул. Молдавская – Копейское шоссе – ул. Машиностроителей», разворот на кольце «Восток» (перекресток ул. Машиностроителей и ул. Новороссийской).

Кроме того, будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина с 23 часов 6 октября до 6 часов 14 октября.

Городские власти просят пассажиров и водителей внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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