В Магнитогорске ученице лицея отказались выдать учебники из-за долгов за платные услуги

В Челябинской области администрация лицея отказалась выдавать учебники ученице, задолжавшей за платные допуслуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска в ходе проверки по обращению родителей ученицы одного из лицеев города выявила нарушения требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

«Установлено, что по указанию директора образовательной организации ученице 11 класса было отказано в выдаче учебников на учебный год 2017 – 2018 в связи с имеющейся задолженностью за платные дополнительные услуги», – сообщили в прокуратуре.

В соответствии с частью 1 статьи 35 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательными организациями бесплатно предоставляются в пользование учебники и учебные пособия на время получения образования, напомнили в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прав несовершеннолетнего на образование прокуратурой района в адрес начальника управления образования администрации Магнитогорска внесено представление. В результате прокурорского вмешательства девушке выданы все необходимые учебники и учебные пособия.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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