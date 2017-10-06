Спортшкола пострадавших в ДТП в Челябинске футболистов нарушила правила перевозки

Прокуратура заявила о нарушении правил перевозки детей руководством спортшколы, воспитанники которой попали в аварию в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, завершена проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 сентября на Троицком тракте Челябинска с участием автобуса, перевозившего несовершеннолетних учащихся спортивной школы Златоуста, организованная по поручению прокурора области Александра Кондратьева.

Напомним, тогда в «Форд Транзит», перевозивший игроков футбольной команды одной из спортшкол Златоуста, на скорости врезался грузовик. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что дорожная авария произошла по вине водителя грузового автомобиля, который за совершенное правонарушение привлечен к административной ответственности», – отметили в прокуратуре.

Вместе с тем, в деятельности образовательной организации сотрудники надзорного ведомства выявили несоблюдение Правил организованной перевозки детей автомобильным транспортом, что выразилось в ненадлежащем проведении предрейсового инструктажа по безопасности, а также отсутствии в документах по перевозкам сведений о водителях транспортных средств и программы маршрута движения.

В целях устранения нарушений закона директору спортивной школы прокурором внесено представление.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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