Челябинец прописал в своей квартире полсотни гастарбайтеров

Житель Челябинска предстанет перед судом за фиктивную прописку в своей квартире 56 иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительный акт в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Установлено, что горожанин в мае-июне 2017 года осуществил фиктивную постановку на учет в своей квартире 56 граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. При этом фактически квартиру для проживания или пребывания им челябинец предоставлять не собирался.

Постановку на учет он выполнил через МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», а также отделения ФГУП «Почта России».

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №3 Советского района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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