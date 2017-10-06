Челябинец прописал в своей квартире полсотни гастарбайтеров

Житель Челябинска предстанет перед судом за фиктивную прописку в своей квартире 56 иностранцев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило обвинительный акт в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Установлено, что горожанин в мае-июне 2017 года осуществил фиктивную постановку на учет в своей квартире 56 граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. При этом фактически квартиру для проживания или пребывания им челябинец предоставлять не собирался.
Постановку на учет он выполнил через МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», а также отделения ФГУП «Почта России».
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №3 Советского района Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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