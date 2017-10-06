В Копейске бойцовские псы изуродовали ребенка

В Копейске на ребенка набросились бойцовские собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Копейска, инцидент произошел накануне вечером в частном секторе на улице Некрасова. Мальчик 8 лет шел с работы матери, когда на него напали два агрессивных пса – питбуль и стаффордширский терьер.

На помощь школьнику бросился проходивший мимо мужчина. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.

Ребенка со скальпированными ранами головы, рук и ног доставили сначала в городскую больницу, откуда затем направили в областное медучреждение. По данным зампрокурора Копейска Жанны Синдянкиной, состояние мальчика оценивается как тяжелое. Юный пациент находится в реанимации, его готовят к операции по пересадке кожи.

В ходе полицейской проверки установлен хозяин опасных псов. По словам мужчины, он оставил питомцев во дворе, а сам отправился на работу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Копейчане, обсуждая происшествие в соцсетях, отмечают, что ранее похожие собаки не давали спокойно спать фермерам в поселке Кадровик. «Эти собачки – звери, за месяц уничтожили около двухсот кур, сто уток, две козы и поросенка», – написала в соцсетях местная жительница.

Напомним, аналогичный случай нападения агрессивного пса на ребенка произошел в июле этого года в копейском поселке Потанино. Собака вцепилась в лицо 11-летнему мальчику. Школьника с переломами челюсти в двух местах, а также укусами рук и спины увезли в областную больницу. Родители пострадавшего обратились в полицию. Хозяином пса оказался местный заводчик, также оставивший собаку во дворе, откуда она затем и выбралась на улицу.

Челябинск, Юлия Димова

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