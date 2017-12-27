У жителя Копейска, чьи собаки набросились на ребенка, требуют солидную сумму

Житель Копейска, выпускавший своих собак на улицу без присмотра, предстанет перед судом.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 5 октября в частном секторе Копейска на улице Некрасова. Мальчик 8 лет шел с работы матери, когда на него напали два агрессивных пса – питбуль и стаффордширский терьер.
На помощь школьнику бросился проходивший мимо мужчина. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.
Ребенка в тяжелом состоянии со скальпированными ранами головы, рук и ног доставили сначала в городскую больницу, откуда направили в областное медучреждение.
С помощью очевидцев удалось установить хозяина собак, было возбуждено уголовное дело. Мужчина вины не признал, утверждая, что его собаки двор не покидали, но очевидцев происшествия было слишком много. Кроме того, соседи и обслуживающий микрорайон почтальон утверждали, что собаки часто носятся по улице без присмотра.
Сегодня прокурор Копейска утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело передано в суд.
Между тем, как сообщила РИА «Новый День» зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина, у мальчика на лице остались рубцы, нарушающие работу мимических мышц. Чтобы избавиться от них, ребенку придется перенести ряд серьезных операций.
Родственники пострадавшего подали иск к хозяину собак о возмещении морального и физического вреда на 1 миллион рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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