У жителя Копейска, чьи собаки набросились на ребенка, требуют солидную сумму

Житель Копейска, выпускавший своих собак на улицу без присмотра, предстанет перед судом.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 5 октября в частном секторе Копейска на улице Некрасова. Мальчик 8 лет шел с работы матери, когда на него напали два агрессивных пса – питбуль и стаффордширский терьер.

На помощь школьнику бросился проходивший мимо мужчина. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию.

Ребенка в тяжелом состоянии со скальпированными ранами головы, рук и ног доставили сначала в городскую больницу, откуда направили в областное медучреждение.

С помощью очевидцев удалось установить хозяина собак, было возбуждено уголовное дело. Мужчина вины не признал, утверждая, что его собаки двор не покидали, но очевидцев происшествия было слишком много. Кроме того, соседи и обслуживающий микрорайон почтальон утверждали, что собаки часто носятся по улице без присмотра.

Сегодня прокурор Копейска утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело передано в суд.

Между тем, как сообщила РИА «Новый День» зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина, у мальчика на лице остались рубцы, нарушающие работу мимических мышц. Чтобы избавиться от них, ребенку придется перенести ряд серьезных операций.

Родственники пострадавшего подали иск к хозяину собак о возмещении морального и физического вреда на 1 миллион рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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