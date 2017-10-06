В Златоусте работник кладбища снял золото с заснувшей у ограды горожанки

Житель Златоуста обокрал собутыльницу во время кладбищенского «пикника».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, на следующей неделе состоится рассмотрение уголовного дела ранее судимого южноуральца, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба.

Из обвинительного заключения следует, что мужчина 24 августа 2017 года распивал спиртное с ранее ему незнакомой женщиной в лесном массиве у Орловского кладбища. Воспользовавшись тем, что собутыльница, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, уснула, он снял с нее золотые украшения на общую сумму около 130 тысяч рублей. С похищенным скрылся.

Пострадавшая в своих показаниях была немногословна. По словам женщины, днем 24 августа она выпивала с подругами на кладбище, опьянела и дальнейшие события не помнит. На следующий день обнаружила пропажу золотых украшений.

Пробелы в истории заполнил рассказ обвиняемого. Как рассказал мужчина, он подрабатывал на Орловском кладбище, занимался благоустройством могил. 24 августа на кладбище вместе с другими рабочими распивал спиртное. В самый разгар застолья к ним выбежала женщина, которая кричала, что за ней кто-то гонится. Хотя она уже была в состоянии сильного алкогольного опьянения, южноуралец предложил ей успокоиться и выпить пива. Она согласилась.

В ходе распития спиртного женщина уснула. Заметив, что на женщине было большое количество золотых украшений, златоустовец решил воспользоваться ситуацией: снял с нее браслет, несколько цепочек, кольца. После чего ушел домой, оставив спящую женщину.

Мужчина в содеянном раскаялся, вернув горожанке все похищенное.

Уголовное дело, если не поступят возражения, будет рассмотрено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства в полном объеме).

Челябинск, Виктор Елисеев

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