Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины для ММК

Магнитогорские металлурги попали под пресс Еврокомиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Еврокомиссия установила окончательный размер антидемпинговых пошлин для металлургических холдингов из России. Соответствующий документ размещен сегодня в Официальном журнале Европейского Союза.

Распоряжение об установлении повышенных пошлин 5 октября подписал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Они распространятся на импорт некоторых горячекатаных плоских изделий из железа, нелегированной или другой легированной стали из Бразилии, Ирана, России и Украины.

Среди российских компаний от антидемпинговых мер пострадает больше всего Магнитогорский металлургический комбинат: пошлина для его продукции установили на уровне 33%. Для НЛМК она составит 15%. Для «Северстали» – 5,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.17

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