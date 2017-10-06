Пятница, 6 октября 2017, 12:05 мск

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Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины для ММК

Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины для ММК

Магнитогорские металлурги попали под пресс Еврокомиссии.

Как передает корреспондент , Еврокомиссия установила окончательный размер антидемпинговых пошлин для металлургических холдингов из России. Соответствующий документ размещен сегодня в Официальном журнале Европейского Союза.

Распоряжение об установлении повышенных пошлин 5 октября подписал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Они распространятся на импорт некоторых горячекатаных плоских изделий из железа, нелегированной или другой легированной стали из Бразилии, Ирана, России и Украины.

Среди российских компаний от антидемпинговых мер пострадает больше всего Магнитогорский металлургический комбинат: пошлина для его продукции установили на уровне 33%. Для НЛМК она составит 15%. Для «Северстали» – 5,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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