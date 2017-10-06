В Челябинской области педофила отправили в колонию на 14 лет

Педофил из Миасса за демонстрацию половых органов получил 14 лет «строгача».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 47-летний житель Южного Урала признан виновным в развратных действиях, а также действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что южноуралец 4 апреля 2017 года около одного из домов Миасса, с целью удовлетворения сексуальных потребностей демонстрировал половые органы 12-летней девочке. Кроме того, в период января – марта текущего года он зарегистрировался в социальных сетях под вымышленным именем, после чего начал переписку сексуального содержания с 13-летней девочкой, которой направил фотографию половых органов.

Приговором суда южноуральцу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.10.17

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