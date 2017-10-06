Пятая часть госконтрактов в Челябинской области досталась малому бизнесу

В Челябинской области доля госконтрактов с малым бизнесом выросла до 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, Главное контрольное управление Челябинской области подвело промежуточные итоги исполнения поручения губернатора Бориса Дубровского. В декабре 2016 года глава региона поставил задачу руководителям органов исполнительной власти и главам муниципалитетов повысить долю малого и среднего бизнеса в общем объеме госконтрактов по итогам 2017 года до 30%. По результатам прошлого года показатель составлял 11,7%, за январь-сентябрь текущего – уже 20%.

С апреля 2013 года, согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетополучатели обязаны привлекать к закупкам малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Доля таких контрактов должна составлять не менее 15% от общегодового объема закупок. В Челябинской области целевой показатель увеличили до 30%. Инициатива является одной из мер поддержки МСП и повышения инвестпривлекательности региона.

«Главным контрольным управлением Челябинской области на постоянной основе осуществляется мониторинг закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, с целью выявления заказчиков, не исполняющих соблюдение минимальной доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческих организаций. Контрольным управлением оказывается всесторонняя методологическая и консультационная помощь как участникам закупок, так и заказчикам. В случае выявления нарушений должностные лица привлекаются к административной ответственности», – прокомментировал начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

По данным Главного контрольного управления Челябинской области, за истекший период 2017 года государственные заказчики на Южном Урале осуществили закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,61 миллиарда рублей при общем объеме заключенных госконтрактов на 18 миллиардов рублей. Таким образом, их доля составила 20,08%. У муниципальных заказчиков этот показатель немного ниже – 16,16 % или 2,29 миллиарда рублей при общем объеме контрактов 14,19 миллиарда рублей. Сумма всех заключенных в регионе контрактов с МСП составила 5,91 миллиарда рублей при общем объеме закупок на сумму 32,19 миллиарда рублей. Таким образом, 18% бюджетных контрактов достались представителям малого и бизнеса.

Кандидат экономических наук, доцент ВШЭУ ЮУрГУ Наталия Сигатова считает, что доля контрактов с малым бизнесом к концу года может еще значительно увеличиться. «Статистика за истекший период 2017 года показала, что заказчики придерживаются федеральных рекомендаций, и доля закупок у СМП практически за полугодие составила 18,35%, что уже превышает 15% предусмотренных законом о контрактной системе. А если учесть, что бюджетные закупки осуществляются неравномерно, и основной объем приходится на конец года, есть все основания считать, что доля закупок у среднего и малого бизнеса увеличится», – отмечает Наталия Сигатова. Эксперт подчеркнула, что цифры свидетельствуют о позитивной тенденции в общей системе мер правительства области по созданию комфортной среды для предпринимательской деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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