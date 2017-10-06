«Думал, кинули»: южноуралец едва не поплатился за клевету

Житель Кыштыма с перепугу чуть не стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кыштыме 5 октября. И начиналось все, как незначительное ДТП.

Женщина, управляя автомобилем «Тойота», сдавала назад. Не рассчитав, она столкнулась со стоявшим на парковке «Опелем». Водитель «немца» оказался человеком сговорчивым, и после того, как виновница ДТП пообещала оплатить ремонт и дала ему свой номер телефона для связи, каждый отправился по своим делам.

Однако через несколько часов мужчина все-таки вызвал полицию. Прибывшим инспекторам ГИБДД он заявил, что виновница ДТП скрылась с места происшествия.

Впрочем, горожанку нашли достаточно быстро, пишет kyshtym24.ru. Приехав к месту происшествия, она была очень удивлена обвинениями. Но уже через несколько минут хозяин «Опеля» признался, что договор между ними все-таки был. Просто он весь день безуспешно пытался дозвониться до владелицы «Тойоты» и испугался, что его «кинули».

На первый раз полицейские простили южноуральцу его проступок, ограничившись профилактической беседой. А вот хозяйка японки отделалась уже не так безболезненно. Оказалось, что женщина ездила без полиса ОСАГО. К тому же она не удосужилась вовремя зарегистрировать купленный недавно автомобиль. Теперь ей придется оплачивать два штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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