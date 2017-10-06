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Полицейский, сбитый злоумышленником, умер в больнице Чебаркуля

Полицейский, сбитый злоумышленником, умер в больнице Чебаркуля

Инспектор ГИБДД, сбитый под Чебаркулем в конце сентября, умер в больнице, не приходя в сознание.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня в 9 утра в больнице, не приходя в сознание, от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей, скончался инспектор ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» Ярослав Власов. В органах внутренних дел южноуралец служил с июня 2012 года, с 2016 года был назначен на должность инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД.

Напомним, 30 сентября около 22:30, пресекая грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля «Лада» в поселке Травники, полицейский был сбит отечественной машины. Южноуралец, управлявший отечественной машиной, скрылся с места преступления. Он до сих пор не задержан.

По решению начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Ярослав Власов представлен к государственной награде посмертно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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