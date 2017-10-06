Больше 160 южноуральцев заболели после укусов клещей

Число южноуральцев, заболевших клещевым энцефалитом и боррелиозом, превысило 160 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство подвело предварительные итоги сезона активности клещей.

В регионе в текущем сезоне пострадало от укусов клещей 21 тысяча 675 жителей, в том числе 5 тысяч 96 детей (за аналогичный период 2016 – 15 тысяч 117 человек, включая 3 тысячи 465 детей). Заболело клещевым энцефалитом 79 жителей области, не привитых против этого заболевания, клещевым боррелиозом – 84. В лабораториях области исследовано более 7300 клещей, из них 2,6 % оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 17,9 % – возбудителями боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует, что клещи по-прежнему активны, хотя после сентябрьского роста числа обратившихся с укусами клещей происходит снижение еженедельного количества укусов из-за климатических особенностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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