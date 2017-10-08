Невозможный компромисс.    Гороскоп РИА «Новый День» на  9 – 15 октября 2017

В первой половине октября Солнце и Меркурий находятся в Весах, а Венера с Марсом – у Девы.

Солнце в знаке Весов помогает урегулировать разнообразные проблемы и конфликты, склоняет к тому, чтобы найти приемлемое решение, компромисс, который в другой ситуации был бы невозможен, в то же время даёт возможность людям обрести гармонию в душе и проявить её в своих поступках. Люди в этот период более подвержены идее справедливости, и больше, чем обычно, готовы считаться с интересами других. Это способствует контактам между ними, укреплению отношений, а также взаимопомощи. Меркурий в Весах тоже проявляет общительность, дружелюбие и компромиссность. На практике это даёт поиск взаимопонимания, признание интересов партнёра, легкие переговоры, приятные совместные мероприятия. В этот период увеличивается количество встреч, люди охотно знакомятся, идут навстречу друг другу в трудных вопросах, делятся полезной информацией.

Венера в знаке Девы проявляет сдержанность, рассудочность, склонность анализировать чужие чувства и поступки, не отвечая или даже не реагируя на них. Венера в этот период склонна оценивать другого человека по его профессиональным качествам, по результатам работы. И если на основе высокой оценки возникнут личные отношения, то партнёру придётся прилагать определённые усилия для того, чтобы поддерживать оценку в актуальном состоянии.

Марс в Деве стимулирует работоспособность людей, увеличивает их внимательность, усиливает стремление к порядку. Работа будет выполняться медленней, но тщательней, аккуратней, без срывов и провалов.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Ураном, Нептуном, Сатурном и Луной, Марса с Солнцем, Меркурием, Сатурном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Меркурием, Урана с Солнцем, Луной и Меркурием, Солнца с Нептуном. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – на весь период он благоприятный. Для выполнения основной работы период в основном неудачный: положительно оцениваются только 9 – 10 и 13 октября. Напряжённые аспекты Юпитера и Урана не будут способствовать успешному продвижению в работе, а также обновлению производства, административным, организационным преобразованиям и решению хозяйственных проблем. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только вторая половина периода, промежуток 9 – 13 октября. В первой половине не рекомендуется принимать ответственные решения, заключать договоры, обсуждать спорные вопросы с коллегами и руководством, а также обращаться в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно положительный, при этом трудности ожидаются 14 – 15 октября, а также в промежуток 11 – 12 октября (возможен конфликт). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 9 октября отрицательный, а далее положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 14 – 15 октября.

У Овнов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Перспективны командировки и дальние поездки. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Напряжённые аспекты Солнца указывают на возникновение объективных препятствий для продвижения в работе. Период не подходит для обновления производственной деятельности, решения организационных задач, административных изменений. Нежелательно приниматься за осуществление внезапно возникших идей. Возможны различные задержки в работе с партнёрами, срывы планов, отмена встреч, получение негативной информации. Не рекомендуется в этот период проводить важные мероприятия, начинать долгосрочные проекты. Основную работу с партнёрами лучше перенести на вторую половину месяца. Гороскоп положительно оценивает одиночную деятельность Овнов и отрицательно коллективную. Прогноз по карьерному росту благоприятный. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем, Марса с Луной, Ураном и Нептуном, Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном. Негативное влияние на Тельцов окажут напряжённые аспекты Солнца с Меркурием, Ураном и Нептуном, Венеры с Марсом, Меркурия с Ураном и Нептуном. В основной деятельности не рекомендуется начинать долгосрочную работу, так как прогноз на месяц в целом неблагоприятный. Для сотрудничества с далёкими партнёрами октябрь характеризуется положительно, поэтому работу, недоделанную в первую неделю, можно будет успешно продолжить во второй половине месяца. Прогноз по решению финансовых вопросов позитивный до 12 октября и отрицательный на остальные дни. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как неудачное и не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин профессиональная деятельность будет идти с переменным успехом. Прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов одинаковый: неблагоприятными для работы будут промежутки 10 – 11 и 14 – 15 октября. Из-за неустойчивости влияния положительных аспектов не рекомендуется начинать долгосрочный проект, планировать и проводить длительные организационные преобразования. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит 9 октября, конец периода будет неудачными, и далее, до 28 октября, прогноз по этому направлению останется неудовлетворительным. Поэтому, нежелательно планировать на октябрь сколько-нибудь длительную и ответственную работу. Для коллективной работы подходит промежуток 9 – 11 октября. В это время Тельцы смогут продемонстрировать свои лидерские качества. Период в основном неблагоприятен для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, положительно оценивается 9 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 10 – 11 и 14 – 15 октября. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Луной и Солнцем, Юпитера с Сатурном, Марса с Солнцем, Ураном, Нептуном и Плутоном, Венеры с Ураном, Нептуном и Плутоном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Меркурия с Венерой, Марсом и Ураном, Солнца с Венерой, Ураном и Нептуном. Для основной профессиональной деятельности гороскоп даёт положительный прогноз. Во вторую неделю месяца, под влиянием гармоничного аспекта Юпитера с Сатурном, Близнецы смогут достичь значительных успехов в работе, проявляя упорство, настойчивость. При этом рекомендуется не пренебрегать формальностями. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но в выходные, 14 – 15 октября, не следует приступать к новому проекту, а также принимать на себя обязательства, давать обещания партнёрам. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 10 – 15 октября – в этот момент нежелательно планировать, обсуждать с партнёрами или начинать новое дело. Финансовая деятельность оценивается положительно на весь период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 11 – 15 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение оценивается как неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин полностью положительно характеризуется основная профессиональная деятельность. Гармоничные аспекты Юпитера с Меркурием и Сатурном благотворно повлияют на интеллектуальные способности Близнецов, помогут сконцентрироваться на наиболее важной задаче, позволят наилучшим образом решить административные, организационные вопросы. Гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами положение будет неустойчивым. Наиболее подходящим для работы окажется 9 октября. Можно будет принять важное решение, заключить договор или соглашение с партнёрами, что предопределит будущие успехи. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами до 26 октября ситуация будет в основном неблагоприятной для работы. Поэтому не рекомендуется планировать какую-либо длительную активность. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности, а также по продвижению в карьере. Близнецы получат возможность проявить свои деловые и лидерские качества. Для одиночной работы подходит промежуток 9 – 10 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 12 – 15 октября. Перспективы обустройства личной жизни до 11 октября характеризуются положительно, а далее отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Луной и Марсом, Юпитера с Солнцем, Венеры с Нептуном и Плутоном, Солнца с Венерой и Марсом. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Меркурием, Ураном и Нептуном, Меркурия с Ураном и Нептуном. Не рекомендуется принимать важные решения. Для выполнения основной работы период не подходит: негативное влияние Солнца будет создавать объективные препятствия для любых начинаний и продвижения в делах. Не рекомендуется планировать на октябрь что-либо важное. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется до 11 октября. Но, начиная с этого дня, Раки могут существенно продвинуться в делах, ликвидировав вынужденное отставание. Гороскоп в основном отрицательно оценивает одиночную и коллективную деятельность Раков, но указывает на благоприятные события и обстоятельства, которые возникнут в промежуток 11 – 15 октября (и позже). Соответственно, от Раков потребуется не упустить подходящий момент. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно. Материальное положение до 11 октября неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Раков-женщин гороскоп полностью положительно оценивает финансовую деятельность. В основной работе ожидаются трудности. Весь период пройдёт под влиянием напряжённых аспектов Солнца, которые создадут объективные помехи во всей работе. Рекомендуется снизить деловую активность до минимума, отказаться от начала новых проектов, не подписывать важные бумаги, не заключать долгосрочных договоров, воздерживаться от ответственных мероприятий. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной работе, и положительный по коллективной деятельности. Кроме того, он позитивно характеризует перспективы карьерного роста. Учитывая высокую оценку личных способностей и положительный прогноз для их применения, можно рекомендовать Ракам действовать в направлении повышения своего профессионального и социального статуса. Гармоничные аспекты Нептуна с Луной и Ураном указывают на возникновение возможностей для успешных административных, организационных изменений, а также обновления профессиональной деятельности. Хороший период для установления, улучшения и использования деловых и личных отношений с коллегами, руководством, окружающими. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 11 – 12 октября. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Марсом, Сатурна с Юпитером, Венеры с Нептуном и Плутоном, Меркурия с Солнцем, Луной и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Урана с Солнцем и Меркурием, Нептуна с Солнцем и Меркурием. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Положительно характеризуется выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Период подходит для успешного продвижения в делах, заключения договоров и соглашений, обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы и юридические организации. Гармоничные аспекты Юпитера создадут благоприятные возможности для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых связей и активного использования своих способностей в этих направлениях. Рекомендуется при этом уделять внимание организационным моментам в работе, фиксировать важные, ответственные действия, сверяться с планом, чтобы не упустить из виду что-либо важное. При поиске финансовой и иной поддержки желательно не пренебрегать формальностями. Гармоничный аспект Плутона с Марсом создаст множество благоприятных возможностей для экспериментов и манёвров, резких поворотов в деятельности, рискованных операций, однако лучше, если Львы будут подстраховываться. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением выходных 14 – 15 октября.

У Львов-женщин гороскоп положительно оценивает основную профессиональную деятельность и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Однако в промежуток 14 – 15 октября (выходные), под влиянием напряжённого аспекта Венеры, возможны недоразумения с коллегами и партнёрами по личным причинам. Кроме того, это неподходящие дни для решения хозяйственных и организационных задач. Лучше в выходные не заниматься рабочими вопросами. В течение остального периода гармоничные аспекты Урана и Юпитера создадут благоприятные возможности для существенного продвижения в работе и обновления профессиональной деятельности. Кроме того, гармоничный аспект Солнца указывает на общий благоприятный для Львов фон, благодаря чему возможно везенье в делах, открытие новых перспектив, новые знакомства, материальная или иная поддержка. Работа с финансами в этот период нежелательна: прогноз на весь период негативный. Гороскоп указывает, что Марс будет подталкивать Львов к принятию рискованного решения, и рекомендует не поддаваться его влиянию. Важные вопросы и решения лучше перенести на вторую половину октября, когда астрологический фон станет благоприятным. На весь период прогнозируется успешная коллективная и одиночная работа, при этом самостоятельная деятельность оценивается немного лучше. Перспективы карьерного роста, как и отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой и Меркурием, Урана с Юпитером и Марса с Плутоном. Напряженными будут аспекты Урана с Солнцем и Меркурием, Нептуна с Солнцем и Меркурием, Меркурия с Луной. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Здесь весь период оценивается как успешный. В выходные нежелательно составлять и обсуждать планы. Для основной работы прогноз тоже преимущественно положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами благоприятный период начнётся с 9 октября (и продолжится до конца октября). Для работы с далёкими деловыми партнёрами, наоборот, до начала третьей декады будет длиться неблагоприятное время. На весь период предпочтительна одиночная, самостоятельная деятельность. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Гармоничные аспекты Венеры и Юпитера создадут благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых отношений, проведения успешных финансовых операций, поиска материальной, финансовой поддержки. Положительно характеризуются перспективы командировки, дальней поездки. Возможно установление связей с влиятельными людьми. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами неблагоприятен. Прогноз по основной работе на весь период отрицательный. Все важные дела лучше оставить на вторую половину октября. Напряжённый аспект Сатурна создаст объективные помехи в работе, и попытки преодолеть их упорством окажутся безрезультатными. И даже, скорей всего, Девы выберут неправильную цель или направление деятельности, из-за чего чем больше ресурсов они потратят, тем больший ущерб причинят. Период полностью непригоден для коллективной работы, а для одиночной, самостоятельной деятельности подходит почти вся первая половина месяца. В этот момент не следует принимать никаких решений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неустойчивое, но большей частью благополучное. Могут быть проблемы в выходные, 14 – 15 октября (хозяйственные вопросы, покупки).

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Марсом, Марса с Плутоном, Солнца с Луной и Сатурном, Венеры с Ураном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом, Ураном, Нептуном, Меркурия с Марсом, Ураном, Нептуном. Гармоничные аспекты сосредоточены в основном в первой неделе месяца, поэтому, прогноз по основной профессиональной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятен только для неё, а на вторую неделю он отрицательный. Деловую активность рекомендуется свести к минимуму. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на весь период, но выходные 14 – 15 октября для работы не подходят. На весь период гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности, а одиночная, самостоятельная работа будет успешной 10 и 13 – 14 октября. Значительное влияние на Весы окажут негативные аспекты Солнца с Нептуном и Плутона с Нептуном, которые указывают на большую роль в работе внешних факторов. То есть обстоятельства будут не на стороне Весов. Не рекомендуется принимать рискованные решения, браться за ответственную работу, рассчитывая на удачу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Весов-женщин период для работы малопригоден. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами практически полностью отрицательный. Гороскоп негативно оценивает как одиночную, самостоятельную деятельность Весов, так и коллективную. В течение всего периода на Весы будут негативно влиять аспекты Плутона с Марсом и Нептуном, из-за чего наибольшее значение будут иметь не собственные намерения и действия Весов, а внешние факторы и привходящие обстоятельства, а также действия других людей. Не рекомендуется проявлять инициативу, пытаться осуществлять свои идеи и планы, принимать на себя ответственность. Период не подходит для серьёзных решений и действий. Лучше всё отложить. Под воздействие аспекта Плутона с Марсом у Весов может появиться перспектива значительного продвижения в делах, карьере или большого финансового успеха, но для этого потребуется рискнуть. Судя по гороскопу, Весы не должны поддаваться этому соблазну – успеха не будет. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение в 12 – 13 октября благополучное, а в остальные дни неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной, Венерой, Марсом и Плутоном, Марса с Нептуном, Ураном и Юпитером, Меркурия с Луной, Венеры с Юпитером, Ураном и Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Ураном и Меркурия с Нептуном и Ураном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. До выходных 14 – 15 октября положительно оценивается выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В выходные нежелательно начинать новые проекты и планировать новую деятельность, в том числе, обсуждать её с партнёрами и коллегами. Кроме того, не рекомендуется заниматься финансами 9 октября: поиск финансовой поддержки в эти дни будет неудачным, а идеи окажутся нереалистичными. В целом, первая половина октября – наилучшее время для продвижения в делах. Гороскоп даёт положительный прогноз и по одиночной, и по коллективной деятельности. 9 октября, действуя самостоятельно, Скорпионы могут достичь существенного успеха в основной работе или при сотрудничестве с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение оценивается как благополучное, но на выходные 14 – 15 октября прогноз негативный: период неудачный для риска и принятия серьёзных решений.

У Скорпионов-женщин прогноз почти полностью благоприятный. Не рекомендуется заниматься основной работой и сотрудничать с местными партнёрами в выходные 14 – 15 октября: следует исключить планирование и обсуждение планов с партнёрами и коллегами, а также участие в совещаниях и подобных мероприятиях (как минимум, нельзя проявлять активность). На остальное время прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и, особенно, финансовой деятельности положительный. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Сатурна с Марсом создадут благоприятные условия для максимально эффективного использования интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, деловых качеств Скорпионов. Период подходит для ответственной целенаправленной деятельности, принятия важных решений, заключения соглашений, которые положительно повлияют на будущее. Гороскоп положительно оценивает как одиночную, самостоятельную, так и коллективную деятельность Скорпионов, отдавая некоторое предпочтение одиночной работе. Это указывает на возможность успешной инициативы и проявления лидерских качеств. Также это подходящий период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение я оценивается неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Марсом и Юпитером, Венеры с Солнцем, Меркурием, Сатурном и Плутоном, Марсом с Сатурном и Плутоном, Солнца с Юпитером. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Урана с Солнцем и Меркурием, Нептуна с Солнцем и Меркурием, Меркурия с Марсом. Основная профессиональная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами будут идти с переменным успехом. Судя по гороскопу, затруднения возникнут 9 – 10 октября. В эти дни не следует приниматься за осуществление новых идей и непроработанных планов, надеясь на удачу. Также, в случае ухудшения ситуации, не рекомендуется пассивно ожидать окончания неприятностей: необходимо будет принять меры для поддержания и укрепления своего положения. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные до 12 октября, и неудачные на остальные дни. С 12 числа Сатурн создаст препятствия для продвижения в работе, внешние обстоятельства будут складываться против интересов Стрельцов – в этот период не рекомендуется обращаться за помощью к руководству или влиятельным лицам. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности. Работа в одиночку будет успешной 12 – 13 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин ситуация в течение всего периода будет неустойчивой, преимущественно неблагоприятной. Судя по гармоничному аспекту Урана с Солнцем, в работу вмешаются внешние факторы, которые, хотя и приведут к каким-то положительным последствиям в будущем, но в текущем периоде будут мешать. Рекомендуется все важные дела перенести на вторую половину месяца, когда положение улучшится. Для выполнения основной работы относительно благоприятен промежуток 9 – 13 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный. Для решения финансовых вопросов подходят 11 – 13 октября. Взаимодействие с далёкими партнёрами в этот период не рекомендуется. Возможны только разовые успешные сделки 9 – 10 и 13 – 15 октября, а все серьёзные дела лучше отложить. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности Стрельцов.

Не рекомендуется принимать на себя ответственность, проявлять лидерские качества. Прогноз по карьерному росту становится благоприятным, начиная с 9 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем, Венерой и Плутоном, Венеры с Солнцем, Сатурном и Плутоном, Юпитера с Солнцем и Меркурием, Сатурна с Луной. Напряжёнными будут аспекты Урана с Солнцем, Меркурием и Сатурном, Нептуна с Солнцем и Меркурием, Меркурия с Марсом и Сатурном. В профессиональном плане период скорей неблагоприятный. Напряжённый аспект Урана с Сатурном будет препятствовать продвижению в делах и реализации планов, новых проектов. Обстоятельства в этом случае будут складываться не в пользу Козерогов. Вероятны неприятные события. В связи с этим, Козерогам лучше сосредоточиться на укреплении своих позиций, чем на развитии и обновлении деятельности. Основная работа будет идти относительно успешно до 6 октября, а затем желательно сократить её до минимума. То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В работе с далёкими партнёрами Козерогов ожидают различные трудности. Для решения финансовых вопросов подходят 11 и 13 октября. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной и коллективной деятельности, при этом может быть успешной коллективная деятельность – в промежуток 11 – 12 октября. Но речь идет об образовании задела на будущее, а не о непосредственно успехе. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин период тоже неблагоприятный для работы. Наилучшим можно считать прогноз по финансам: здесь только в выходные 14 – 15 октября не рекомендуется решать финансовые вопросы. В основной работе благоприятными будут 11 – 14 октября, а на остальные дни прогноз негативный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается почти полностью как неудачное, и не рекомендуется. Коллективная работа, за исключением промежутка 11 – 12 октября, характеризуется негативно. Прогноз по карьерному росту отрицательный на весь период. Из-за негативных аспектов Плутона, Сатурна и Урана Козерогам следует воздерживаться от попыток резких изменений в своей жизни и работе: в этот период преобразования приведут к ухудшению ситуации. Лучше потратить время и силы на укрепление своего положения, а изменения запланировать на более подходящее время в будущем. В середине октября для этого возникнет подходящее «окно» – если говорить о работе, а для решения жизненных проблем лучше выбрать другой месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, кроме 9 октября. Материальное положение благополучное, но 9 – 10 и 14 – 15 октября желательно воздержаться от трат.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Марсом, Марса с Сатурном и Плутоном, Венеры с Сатурном и Плутоном. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Солнца с Меркурием и Ураном, Меркурия с Венерой, Нептуном и Ураном, Солнца с Нептуном и Сатурном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, хотя в промежуток 12 – 14 октября ожидаются трудности. Эти дни не подходят для обращения к руководству, влиятельным лицам за финансовой помощью, материальной поддержкой, для решения возникающих вопросов. Также в эти дни не рекомендуется проявлять инициативу. Напряжённые аспекты Меркурия, Солнца и Урана будут мешать продвижению в делах. Это также неподходящее время для начала новых проектов. То же самое относится к сотрудничеству как местными деловыми партнёрами, так и с далёкими: работу следует приостановить и возобновить с 16 числа.

Ситуация в доме, отношения с близкими после 9 октября будут напряжёнными. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, за исключением 12 – 13 октября. Материальное положение в основном благополучное, но в выходные 14 – 15 октября ожидаются ненужные расходы.

У Водолеев-женщин под влиянием напряжённого аспекта Юпитера и Меркурия последует период ослабления интеллектуальных способностей, из-за чего Водолеи рискуют принять неверное решение. Также в этот период возможны расстройство контактов с партнёрами, поломка оборудования, срывы встреч, разногласия в работе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на весь период полностью негативный. Взаимодействие с далёкими партнёрами, наоборот, характеризуется как успешное. Финансовый прогноз тоже в основном положительный. На весь период гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа характеризуется как неудачная. Прогноз по продвижению в карьере на весь период негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, за исключением 13 – 15 октября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в первую половину октября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Плутоном, Венеры с Плутоном, Юпитера с Ураном и Сатурном, Солнца с Меркурием. Негативно повлияют на Рыб напряжённые аспекты Солнца с Венерой, Марсом и Нептуном, Юпитера с Венерой, Меркурия с Марсом и Нептуном. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – за исключением промежутка 14 – 15 октября, он полностью благоприятен. Для основной работы прогноз положительный: скопление напряжённых аспектов в этом промежутке указывает на нежелательность деловой активности, проблемы ожидаются в отношениях с коллегами, партнёрами, руководством, а также при начале новой деятельности. Для решения финансовых вопросов подходят 12 – 15 октября. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами неблагоприятен тоже до 12 октября. Аспект негативного Юпитера указывает на нежелательность любых отношений с ними. Не следует заключать ни договоров, ни соглашений, ни даже обещать что-либо, пока неблагоприятный период не закончится. Тем более что на это же время гороскоп даёт негативный прогноз и по коллективной, и по одиночной деятельности Рыб (а также и по карьерному росту). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Рыб-женщин положительно оценивается финансовая деятельность. Судя по гороскопу, никаких значительных достижений в этот период не будет, но работа будет идти успешно. Прогноз по основной профессиональной деятельности положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет продвигаться с переменным успехом. Особенно неблагоприятен промежуток 9 – 10 октября. Также негативно оценивается работа в выходные 14 – 15 октября (не рекомендуется хозяйственная и административная деятельность). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами рекомендуется в качестве основной деятельности, поскольку является перспективной в рамках октября. В указанный промежуток Рыбы столкнутся с противодействием объективных факторов, обстоятельств, либо с несогласием руководства с их действиями. Это момент нужно переждать, может быть, скорректировать свои действия. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные, за исключением 14 – 15 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение неустойчивое.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 08.10.17

Самолет из Дубая экстренно сел в аэропорту Челябинска. / Южноуралец провалился в заброшенную шахту. / В Чебаркуле на глазах у матери пытались похитить ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»