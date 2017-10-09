На Южном Урале неделя началась с НМУ

На Южном Урале неделя началась с НМУ

Челябинск, Октябрь 09 (Новый День, Виктор Елисеев) – В четырех городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, с 2:00 до 19:00 понедельника, 9 октября,

НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия).

С 8:00 до 19:00 сегодня аналогичный режим будет действовать в Челябинске, Коркино и Сатке.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343.

При негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (454092, Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон 8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (454092, Челябинск, ул. Елькина, 73, телефон/факс (351) 263-64-90) для принятия предусмотренных законодательством мер.

В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности прошу информацию об этом в оперативном режиме доводить до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260-67-70).

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