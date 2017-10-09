Власти изменили маршруты электротранспорта Челябинска

Из-за ремонта путей в Челябинске перенаправили несколько востребованных трамвайных маршрутов

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Гагарина от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского закрыто движение троллейбусов с 10 часов 9 октября до 5 часов 11 октября. Также на Копейском шоссе от улицы Рождественского до улицы Трубников в сторону ЧКПЗ закрывается движение троллейбусов с 9:00 часов до 21:00 часов ежедневно до 10 октября включительно.

В Ленинском районе на период выполнения работ троллейбусы проследуют по следующей схеме:

маршрут №8 направляется по трассе «ЧТЗ – ПКиО»;

маршрут №10 проследует «ул. Молдавская – ЧТЗ»;

вводится временный маршрут №20 «ЧКПЗ – Солнечный берег».

Кроме того, в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса закрывается движение трамваев с 10 часов 9 октября до 5:30 16 октября.

Трамваи №3 направляются по маршруту № 20 «ЧМК – Медгородок».

Трамваи №5 проследуют по маршруту «ЧЭМК – Трамвайное депо № 1».

Трамваи №8 направляются по маршруту «Чистопольская – ЧГРЭС».

Трамваи №16 пойдут по маршруту № 17 «ул. Чичерина – Медгородок».

Трамваи №22 проследуют по ул. Российской.

Движение трамваев маршрута №7 на период выполнения ремонтных работ приостанавливается.

Также троллейбусный маршрут №21 «Вокзал – ТЭЦ-3» с 9 октября переходит на зимнее расписание. В зимний период движение троллейбусов по маршруту будет осуществляться в режиме спецрейсов в утренние и вечерние часы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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