Челябинская область сохранила высокую кредитоспособность

Fitch подтвердил высокую кредитоспособность Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, международное агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг региона на уровне «BBB-» с прогнозом «Стабильный». Такая оценка свидетельствует об устойчивости бюджетных показателей региона и его высокой кредитоспособности в среднесрочной перспективе.

Рейтинг «ВВВ-» отражает низкий уровень долга и хороший текущий баланс области, а также учитывает ее промышленную экономику, говорится в пресс-релизе агентства. По прогнозам Fitch, бюджетные показатели в ближайшие три года останутся на хорошем уровне. Ранее этому, по мнению аналитиков, способствовали рост налоговых доходов и контроль за расходами со стороны регионального правительства.

Благоприятное влияние на сталелитейную и машиностроительную отрасли оказывает восстановление российской экономики. «Челябинская область имеет хорошо развитую промышленную экономику с акцентом на черную металлургию и машиностроение, благодаря которой индикаторы благосостояния региона близки к средним значениям по стране», – говорится в отчете.

«Рейтинг, присвоенный международным агентством, – это своеобразная кредитная история, оценка платежеспособности региона в отношении тех заимствований, что он привлек, – отметил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Поэтому его наличие необходимо для доступа к заемным ресурсам. Банки, например, оценивают по нему ситуацию в регионе и, соответственно, озвучивают условия кредитования: чем выше рейтинг, тем меньше плата за обслуживание».

Также рейтинг необходим для выпуска облигаций, чтобы инвесторы поняли целесообразность их покупки. «Мы готовились и продолжаем готовиться к размещению облигаций, но пока не использовали этот инструмент, – добавил министр. – До сих пор кредиты были более гибким и выгодным ресурсом. В этом году мы отказались и от них, полностью погасив накопившуюся перед банками задолженность».

Как сообщает министерство финансов Челябинской области, сейчас рейтинг региона и прогноз по нему находится на одном уровне с рейтингами страны и не может быть выше них. Это значит, что в дальнейшем, при пересмотре суверенных оценок в лучшую сторону, рейтинг кредитоспособности региона также повысится, говорится в отчете Fitch.

Челябинская область получает оценку кредитоспособности с 2009 года. Сначала рейтинг присваивался агентством Standard & Poor's, а с 2012 года – Fitch Ratings.

На протяжении последних четырех лет рейтинг стабилен, что говорит о неизменном базовом сценарии Fitch относительно приемлемых бюджетных показателей региона и сильных ключевых показателей кредитоспособности в среднесрочной перспективе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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