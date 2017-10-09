В Златоусте частный дом едва не взлетел на воздух

Южноуралец купил дом с целым складом взрывоопасных химикатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 8 октября к сотрудникам Златоустовского спасотряда обратился мужчина, обнаруживший в погребе своего дома целый склад химических веществ.

Четыре года назад мужчина купил дом по улице Дегтярская, но в погреб еще не спускался. Когда решил туда все-таки заглянуть, то удивлению и испугу его не было предела, ведь кругом стояли банки с непонятными веществами.

Областные спасатели прибыли на указанный адрес и произвели разведку в погребе. Выяснилось, что там находится 60 банок с различными взрыво- и пожароопасными веществами. Было обнаружено: фосфор красный, литий, порошок алюминиево- магниевый, кальций металлический, натрий металлический.

Вся информация о нахождении химических веществ была передана в МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа».

Челябинск, Виктор Елисеев

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