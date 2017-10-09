Главбух челябинской школы, укравшая 5 миллионов рублей, отделалась условным сроком

Бывшая сотрудница челябинской школы, начислявшая себе лишнюю зарплату, получила условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал главного бухгалтера школы №145 виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств.

В суде установлено, что челябинка, являясь главным бухгалтером образовательного учреждения, в течение 2013-2016 годов вносила в расчетно-платежные ведомости заведомо ложные сведения о завышенном количестве работников школы, указывая завышенную сумму денежных средств, подлежащих выплате в качестве оплаты труда. После чего, используя право свободного доступа к электронной подписи директора, ежемесячно утверждала реестры на зачисление заработной платы, которые передавались для дальнейшей оплаты.

Впоследствии излишне начисленные денежные средства поступали на расчетный счет обвиняемой и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. В результате мошеннических действий комитету по делам образования города причинен материальный ущерб в размере около 5,2 миллиона рублей, из которых на расчетный счет обвиняемой перечислены свыше 3 миллионов рублей.

Кроме того, ежемесячно женщина совершала финансовые операции и другие сделки, чтобы придать видимость правомерного владения украденными средствами. Всего челябинке удалось легализовать около 1 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнены в полном объеме, в том числе изобличена соучастница преступления. В ходе судебного разбирательства обвиняемая частично возместила причинный преступлением имущественный ущерб на сумму около 300 тысяч рублей.

Судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным соком 2 года, со штрафом в 15 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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