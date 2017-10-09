Челябинцы до сих пор ждут тепла в квартирах

Мэрия Челябинска до сих пор не может добиться начала отопительного сезона во всех домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в трех домах Челябинска до сих пор продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Это дома на улицах Артиллерийская, Дарвина и Кудрявцева, – рассказал градоначальник. – Мне доложили, что сегодня их запустят. Есть ещё несколько домов, которые испытывают проблемы с отоплением – это ветхоаварийные здания и один дом в Новосинеглазово. Там вопрос решается в индивидуальном порядке». Так, у дома в Новосинеглазово несколько иная схема подключения подключения тепла: в ней задействовано электричество. Ремонт теплового источника там продолжается, сейчас ремонтники ждут подвоза кабеля для замены старого. Его доставка может занять два дня.

Кроме того, в нескольких двухэтажных домов Ленинского района люди живут без горячей воды. По словам главы района Александра Орла, жильцы до сих пор не могут решить вопрос с финансированием замены бойлера. Впрочем, чиновников эта ситуация, по всей видимости, не тревожит. Так, г-н Орел, описав ситуацию ограничился лишь весьма отстраненным замечанием, что собственники вправе сами решать, как распоряжаться своим имуществом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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