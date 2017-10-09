Магнитка собрала прокатчиков со всего мира

ММК принимает международный форум прокатчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня в Магнитогорске на базе ММК начинает свою работу XI Конгресс прокатчиков, в котором примут участие порядка 250 экспертов отрасли из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Мероприятие продлится до 11 октября. Его организаторами выступили межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На конгрессе планируется обсудить перспективы развития прокатного, трубного и метизного производств, задачи повышения качества и конкурентоспособности металлопродукции, вопросы подготовки кадров, взаимовыгодного сотрудничества и обменяться лучшими практиками.

В работе форума примут участие руководители и специалисты металлургических, трубных и метизных предприятий, высших учебных заведений, исследовательских и проектных институтов, изготовители оборудования и потребители металлопродукции – в общей сложности около 250 гостей.

Помимо выступлений на пленарных заседаниях, программа мероприятия предусматривает активную работу по секциям. Уже анонсированы десятки докладов, которые будут представлены на семи секциях: «Производство горячекатаного листа», «Производство холоднокатаного листа (в том числе с покрытиями)», «Сортопрокатное производство», «Производство труб и гнутых профилей», «Метизное производство», «Производство валков и привалковой арматуры», «Общие и теоретические вопросы прокатного производства».

Доклады и сообщения, включённые в программу, будут опубликованы в сборниках «Труды XI Конгресса прокатчиков». Первый том выйдет из печати уже в октябре 2017 года и будет вручён каждому участнику Конгресса. Во второй том, выход которого намечен на февраль 2018 года, войдут доклады и сообщения, сделанные на пленарных заседаниях, а также часть наиболее интересных докладов, не вошедших в первый том.

Магнитка уже не в первый раз принимает подобное мероприятие. Самый первый Конгресс Международного союза прокатчиков в соответствии с решением его внеочередного съезда проходил в Магнитогорске в сентябре 1995 года. Затем на базе ММК в 2001 году состоялся IV Конгресс прокатчиков, а в 2010 – VIII. Для гостей форума предусмотрено посещение производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината, где пройдут обзорные экскурсии, а также состоится работа секций непосредственно в цехах.

Планируется, что участники мероприятия посетят крупнейший на ММК листопрокатный цех №10 и производство металла с покрытием, ознакомятся с работой толстолистового стана-5000 производительностью 1,5 миллиона тонн в год, предназначенного для выпуска высокорентабельного проката шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения. Помимо этого, гости конгресса посетят новейший комплекс холодной прокатки Магнитки (стан-2000), предназначенный для выпуска высококачественного автолиста, а также металлопродукции для производителей бытовой техники и строительной индустрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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